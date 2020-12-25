  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türk SİHA'ları Ermenistan sınırında! Panikleyen Erivan yönetimi görüntüleri paylaşıyor
Dünya

Türk SİHA'ları Ermenistan sınırında! Panikleyen Erivan yönetimi görüntüleri paylaşıyor

Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Türk SİHA'ları Ermenistan sınır hattında görevini icra etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:48:00 -
Türk SİHA'ları Ermenistan sınırında! Panikleyen Erivan yönetimi görüntüleri paylaşıyor

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yollamıştı.

Azerbaycan’ın 44 günde elde ettiği tarihi zafer boyunca aralıksız şekilde uçuş gerçekleştiren Türk İHA’ları, savaşın ardından da gökyüzünden inmiyor.

Peş peşe havalandırılan Bayraktar İHA’lar, Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştiriyor. Sınır hattındaki tüm hareketlilik anlık olarak takip ediliyor ve ilgili birimlere bildiriliyor.

Son olarak Van Gölü civarından havalandırılan Bayraktar İHA, uzun süre Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla il..
Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini duyurdu. ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay