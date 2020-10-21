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Dünya Türk SİHA'ları Azerbaycan'da gündem oldu! "Oralara 'Bayraktar' ismi verelim"
Dünya

Türk SİHA'ları Azerbaycan'da gündem oldu! "Oralara 'Bayraktar' ismi verelim"

Araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 08:13:00 - 2020-10-21 08:21:27
Türk SİHA'ları Azerbaycan'da gündem oldu! "Oralara 'Bayraktar' ismi verelim"

27 Eylül'den bu yana devam eden Ermenistan- Azerbaycan savaşında, Ermenilerin işgal ettiği topraklar bir bir geri alınıyor. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın savaşta kullandığı ve birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.

Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Karabağ'da alınan bazı köylere 'Bayraktar' ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.

Savaşta büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan, geçtiğimiz günlerde NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. SİHA'ların göz açtırmadığı Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülmüştü.

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