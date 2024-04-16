Türk SİHA'lar, Hava - Deniz araçları ve füze sistemleri dünyanın en önemli IDEF’25 fuarında! Tarihi belli oldu
Türk SİHA ve İHA'lar dünyada ses getirirken Türk savunma sanayii devi şirketler IDEF’25 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ında olacak! Fuar, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
IDEF’25 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın yeri ve tarihi belli oldu. Fuar, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
IDEF’25 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarları arasında yer alan ve en yeni teknolojilerin sergilendiği IDEF Savunma Sanayi Fuarı, 2025 yılında ilk kez, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, yarı aktif lazer güdümlü füze sistemleri, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları, patlayıcı madde imha ekipmanları, askeri yazılım ve programlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.
Dünyanın farklı coğrafyalarından katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul’da buluşturacak olan IDEF 2025, Bursa Ticaret ve Sanayii Odası iştiraki KFA Fuarcılık organizatörlüğünde yeni konseptiyle birçok organizasyona da ev sahipliği yapacak ve yeni iş birliklerinin sağlanmasına olanak sunacak.( KFA)
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