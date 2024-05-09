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Teknoloji Türk SİHA fırtınası! Tarihi adım: MAM-T atışıyla tam isabet... Bu sefer çıkışında da helal olsun dedirtti!
Teknoloji

Türk SİHA fırtınası! Tarihi adım: MAM-T atışıyla tam isabet... Bu sefer çıkışında da helal olsun dedirtti!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 22:22:00 - 2024-05-09 22:23:24
Türk SİHA fırtınası! Tarihi adım: MAM-T atışıyla tam isabet... Bu sefer çıkışında da helal olsun dedirtti!

Türkiye’nin düşmanlarına gözdağı veren DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı yapıldı, hedefe tam isabet etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

TAM İSABET ETTİRDİ! HELAL OLSUN DEDİRTTİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

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