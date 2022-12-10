Türk şehri kuşatıldı! Alçakça plan devrede

Irak Türkmeneli bölgesinin başkenti Kerkük kuşatılıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu, Kerkük’ün askerî olduğu kadar ekonomik açıdan da kuşatma altına alındığını belirterek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile birlikte terör örgütü PKK’nın da bu kuşatma sarmalı içerisinde yer aldığını kaydetti.

Kerkük’te PKK’nın kurduğu paravan şirketler aracılığı ile birçok sektörü ele geçirdiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Şehrin içerisinde ve çevresinde terör örgütü yoğun faaliyet yürütüyor. Buna ek olarak hemen her seçimde 140. Maddeyi bir şantaj aracı olarak kullanan Kürtler, son dönem aynı tartışmayı bir kez daha başlattı. Buna paralel bir gelişme de 16 Ekim’de açılan ve bizi dünyaya bağlayan Kerkük Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Türkiye’ye yapılan uçuşlar yeniden Erbil’e yönlendirildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hükûmet kurma süreçlerinde ilginç gelişmeler ve ittifaklar gerçekleşti. Bu sürecin en önemli konu başlıklarından birisinin de Kerkük olduğunu biliyoruz. Hatta oluşan yapıda Irak Meclis Başkan Vekilliğine getirilen KDP’li Şahevan Abdullah, ‘Kerkük Havaalanı’nın kapatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız’ diye konuştu. Kerkük ile ilgili tehlikeli bir oyun oynanıyor."

Türkmenlere eziyet ediliyor

ITC Sözcüsü Ağaoğlu, Türkmenleri Erbil’e mahkûm etmenin doğru bir tavır olmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Orada âdeta farklı bir ülkeye giriyoruz tarzı muamele görüyoruz. Bir yığın güvenlik uygulaması ile taciz ediliyoruz. Hedefleri Türkiye ile bağımızın kopması. Ayrıca bölgede kurulan paravan yapılarla 1.000’den fazla Türkmen genci Telafer ve Kifri’de PKK’ya hizmet ettirilmeye çalışılıyor. Çok sinsi bir kumpasla maaşa bağlanan bu gençler terör örgütüne bağımlı hâle getirilmeye çalışılıyor. Bu konuda hem Türkmen kuruluşlara hem de Bağdat hükûmetine büyük görevler düşüyor. Bu güvenlik açıkları kapanmaz ise felaketin boyutu çok daha büyür."

Mehmet Seman Ağaoğlu, ayrıca Türkiye ile uçuşları durduran Fly Bağdat şirketini de boykot ettiklerini ifade ederek “Olan bitenler Kerkük merkezli siyasi-askerî-ekonomik kumpasın bir parçası” tespitinde bulundu. Erbil’e esir olmayacaklarının bilinmesini isteyen Ağaoğlu, Kerkük Havalimanı’nı kapatma yarışına girenlerin kaybedeceğini ve Türkiye’nin konu ile ilgili girişimlerini artırdığını vurguladı.

Güvenlik açığı oluşturuluyor

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya ise Türkiye’nin Kerkük Havalimanı’nın açılma sürecine büyük katkı verdiğini belirterek, Kürt kanadının öncelikle Kerkük valisini değiştirmeye çalıştığına vurgu yaptı. Kerkük çevresinde kasıtlı bir güvenlik boşluğu oluşturulduğuna dikkat çeken Sarıkahya “Biz hem iç asayiş hem de çevredeki terör tehditlerine karşı Arap, Türkmen ve Kürt tugaylardan oluşan bir tümen kurulması yönünde teklifte bulunduk. Kerkük konusu Irak’tan ibaret bir olay değil. İran, Türkiye boyutu da var. Tüm kesimler dikkatli olmak zorunda” diye konuştu.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ