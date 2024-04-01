Türk savunma sanayisinden dev adım: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı

Endonezya ordusu, Türkiye’nin Asya ülkeleriyle genişleyen savunma bağlarının bir sembolü olarak, Türkiye ile işbirliği içinde geliştirilen orta ağırlıktaki tankları bu ayın başlarında hizmete sundu.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Endonezya Savunma Bakanı ve seçilen Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, FNSS’nin Kaplan tankı Endonezya ordusuna teslim edildi.

Duyuruda, Endonezyalı PT Pindad şirketi ile Türk üretici FNSS’nin, “Endonezya’nın askeri teknolojide Türkiye’nin dünya liderliğine verdiği takdiri yansıtan” çağdaş orta ağırlık tankı üretmek için işbirliği yaptığı belirtildi. Ayrıca, bu işbirliği ile iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi amaçlanıyor.

İlk Kaplan MT tankı, Endonezya’ya 2022 yılında teslim edilmişti. Bu satış Kaplan MT’nin ilk yurt dışı satışı olmuştu.

FNSS KAPLAN MT TANKI

Orta ağırlıktaki tanklar, modern muharebe ortamının sürekli değişen koşullarında; ateş gücü, hareket kabiliyeti ve koruma açısından ideal bir denge unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana muharebe tankları ile hafif zırhlı araçlar arasındaki boşluğu dolduracak olan bu tanklar, çeşitli harekât senaryolarında, ortaya çıkacak taktik gereksinimleri karşılayacak bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Endonezya Büyükelçiliği tarafından yayımlanan açıklamada; Endonezya’nın Kaplan MT tanklarının yanı sıra, TUSAŞ ile de işbirliği içinde olduğu ve yeni nesil insansız savaş hava aracı ANKA Drone’dan da 12 adet üretilip Endonezya’ya teslim edileceği belirtildi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ARAÇLARI ASYA PAZARINDA

Türk savunma şirketleri, beşinci nesil Kaan savaş uçağı, Altay ana muharebe tankı ve dünyada uçak yerine drone taşımak üzere inşa edilen ilk savaş gemisi L400 hafif uçak gemisi de dahil olmak üzere askeri donanıma yönelik silah geliştirme ortaklıkları sunuyor.

Uzmanlar, yabancı müşterilerin Türk kara sistemlerine ilgi göstermesinin temel nedeninin Türk üreticilerin ortakları ve arkadaşlarıyla kara sistemlerini birlikte üretme ve birlikte geliştirme konusunda “daha istekli” olduklarına inanıyor. Buna karşılık, drone satışları, devam eden Ukrayna savaşının yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafında ve diğer pek çok sorunda sergilenen savaş performansı nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son beş yılda Bangladeş’in Türkiye’den silah alımı dramatik bir şekilde arttı . Ülke, Türkiye’den TB2 insansız hava araçları, zırhlı araçlar, mayın korumalı araçlar, çok boyutlu roket savunma sistemleri, kısa menzilli füzeler ve Kobra zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere çok çeşitli savunma donanımları satın aldı.

Türkiye’nin Asya’daki en önemli ortaklarından biri Pakistan’dır. Pakistan ise Türkiye’den son teknoloji ekipmanlar almaya devam ediyor. 2018 yılı sözleşmesi kapsamında dört Milgem donanma korvetinden üçünü teslim aldı.