Türk savunma sanayisinden Asya çıkarması! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endonezya ile uzay ve havacılık alanında yapısal konularda çalışma yapılması, kontrol botu projesi, roketler ve savaş yönetim sistemine yönelik anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

Demir, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2022'ye katıldı.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'ya Türk şirketlerinin stantlarını gezdiren Demir, ürünler hakkında bilgi verdi. Demir ve Subianto, Türk şirketlerinin Endonezya'da görev üstlendikleri çeşitli projelerin imza törenlerine şahitlik etti.

Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30'dan fazla firmayla, fuara en kapsamlı katılım sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Bölgenin, ihracat açısından Türkiye'nin ilgi alanına giren, potansiyel projelerin konuşulduğu, belli mesafeler alınan ülkelerden oluştuğunu ifade eden Demir, fuar sırasında yapılan görüşmeler ve atılan adımlarla hem bazı imzalar attıklarını hem de gelecekteki bazı projelerin somutlaşmasını, ürünlerin tanıtılmasını sağladıklarını belirtti.

Demir, Endonezya ile uzay ve havacılık alanında yapısal konularda çalışma yapılması, kontrol botu projesi, roketler ve savaş yönetim sistemine yönelik anlaşmalar imzalandığını bildirdi. Demir, bu projelerin başka konuları da tetikleyeceğini kaydetti.

Bölgeye yeni Türk savunma sanayisi ürünleri kazandırmak için fuar kapsamında yapılacak görüşmelerle önemli mesafeler alınmasının ve bazı projelerin somutlaştırılmasının mümkün olduğunu dile getiren Demir, "Endonezya Savunma Bakanlığı ve şahsen Bakanın Türk savunma sanayisine ve bizlere büyük bir ilgisi var. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan 3 yıl içinde Türkiye’ye 6-7 kere geldi. Bu da bir anlamda iadeyi ziyaretimiz oldu. Bundan da çok memnun kalındığını görüyoruz. Her adım bir sonrakini getirecek ve davet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Asya'nın Türkiye'nin hedef coğrafyalarından olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Filipinler, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde bir Çin, Kore, Japonya baskısı ve niceliği vardı. Onları kırarak buraya girmek de önemli bir adım. Bunu yavaş yavaş kırdığımızı daha da önemlisi çok çekici ve cazip projelerle gelebildiğimizi görüyoruz. Bu öneriler de ilgiyle karşılanıyor. Dost-kardeş ülkelerle kurulan ilişkinin seviyesi de daha başka sinerjiler doğruyor."