Türk savunma sanayisi ürünlerine Pakistan'da yoğun ilgi

KARAÇİ (AA) - Türk savunma sanayisi ürünleri, Pakistan'da düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde büyük ilgi gördü.

Karaçi kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen fuar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin konuşmasının ardından kapılarını açtı.

Fuara, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi temsilcisi ve üst düzey resmi delegasyon katılıyor.

Bu yıl Pakistan'a MİLGEM ve Atak helikopterinin ihracatına yönelik sözleşmelere imza atan Türk savunma sanayisi, bölgenin en önemli fuarları arasında yer alan IDEAS'a güçlü bir katılım gösteriyor.

Fuarda, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firma yer alıyor.

IDEAS'taki Türk Milli Pavilyonu'nda Türkiye'den Aksa Run Flat (Tekcan), ASELSAN, ASFAT AŞ, Ata Silah Sanayi, BMC, CES İleri Kompozit, Garanti Giyim, GİRSAN, GM Savunma, HAVELSAN, MİLSOFT, MKEK, Nero Endüstri, Nurol Makina, OSSA, REPKON, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TAIS, TİSAŞ, TRANSVARO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Yonca Onuk ürünlerini tanıtıyor.

- Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye Atak maketi

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen IDEAS Fuarı sırasında Pakistan başta olmak üzere, bölge ülkeleri ve bölgeye yakın Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker de çeşitli görüşmelerde bulunuyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapılıyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi de açılış töreni sonrasında Türk savunma sanayisi firmalarının stantlarını ziyaret etti. Alvi, TUSAŞ yetkililerinden Atak helikopterine ilişkin bilgi aldı.

Alvi'ye, TUSAŞ standında T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin maketi hediye edildi.

Fuarda, Türk resmi delegasyonunca öncelikle ev sahibi ülke Pakistan makamlarıyla olmak üzere, katılımcı ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor.

- Savunmada ihracatın adresi Pakistan

Pakistan, Türk savunma sanayisinin ihracatında önemli bir yer tutuyor. İki ülke arasında bu yıl savunma sanayisi alanında önemli imzalar atıldı.

TUSAŞ ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonucu, yıl içinde 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise ASFAT AŞ üstlendi. Sözleşme kapsamında yer alan 4 adet MİLGEM ada sınıfı korvetten 2'si Türkiye'de, 2'si Pakistan'da üretilecek.

Pakistan Savunma Bakanlığının açtığı denizaltı modernizasyon ihalesini, denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanarak önemli bir başarıya imza atan STM, Pakistan'daki iş payını artırdı. Agosta 90B sınıfı ikinci denizaltı modernizasyonu için de STM tercih edildi.

STM ayrıca, Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin (PNFT) inşasını başarıyla tamamlayarak ekim ayında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti.