  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kritik Türkiye kararlarını cuma günü açıklayacaklar! Herkes nefesini tuttu, bunu bekliyor! Çok ama çok önemli

Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam Var! Dolar ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bomba “Gazze” kararı! Gece yarısında, herkes uykudayken imzaladı

İstanbul trafiğinde mevkinizi koruyun! Geçiş ihlalini böyle sorgulayın

Rusya, İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk halkına tarihi uyarı! Uyarı az önce geldi: Doları olan hemen bunu yapsın hemen

Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali

Bu yıl vatandaşlar en çok bu aracı kiraladı! 145 liraya da 110 bin liraya da uçak bileti bulabilirsiniz

Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı

The Wall Street Journal yazdı! Avrupa orduları çöküşte, Türkiye'nin durumu ise...
Teknoloji Türk savunma sanayinde yapay zeka damgası, bomba hamle: kümelenmesi kuruldu! İlan edildi
Teknoloji

Türk savunma sanayinde yapay zeka damgası, bomba hamle: kümelenmesi kuruldu! İlan edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:18:00 - 2023-12-13 19:21:05
Türk savunma sanayinde yapay zeka damgası, bomba hamle: kümelenmesi kuruldu! İlan edildi

Türk savunma sanayii İHA konusunda müthiş adımalr atarken talep peş peşe yağıyor! Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) duyurdu: yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek, daha ileri noktalara taşımak amacıyla Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi'ni (SAYZEK) kurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sektörde ihtiyaç duyulan yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek, daha ileri noktalara taşımak amacıyla Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi'ni (SAYZEK) kurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından organize edilen 'SAYZEK Tanıtım Töreni ve Çalıştayı', Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayi firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Bizler yapay zekayı; geleceği şekillendiren, bugünü dönüştüren, bilgiyi güce, veriyi vizyona dönüştüren bir değer olarak görüyoruz. Savunma sanayimizde ihtiyaç olan yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir yapıda yönetip, yönlendirerek daha ileri noktalara taşımak amacıyla kurduğumuz Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi, ekosistem içerisinde paydaşlar arası etkileşimi ve farkındalığı artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çalışmalarla etkin ve verimli çözümler üretecektir. Oluşacak sinerji; yapay zeka teknolojisinin savunma sanayi ürünlerimizdeki kullanımını hızlı bir şekilde artıracak, sektörümüzü yarınlara hazırlayacak çığır açıcı teknolojilerde de örnek alınan ülke konumuna yükseltecektir" dedi.

ÜRÜNLEŞME SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Savunma sanayinde ihtiyaç olan yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek daha ileri noktalara taşımak amacıyla kurulan SAYZEK, yapay zeka kabiliyetlerine yönelik farkındalığı artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koyacağı yenilikçi çalışmalarla etkin ve verimli çözümler üretmeyi hedefliyor. SAYZEK çalışmaları kapsamında; yetenek matrisi oluşturulması, odak alanlara yönelik iş birlikleri yürütülmesi, sivil alandaki çalışmaların savunma sanayine kazandırılması, ürünleşme sürecinin hızlandırılması, ortak altyapılar ve odak laboratuvarlar ile kaynakların verimli kullanılması, farkındalık eğitimleri ile yapay zeka bilinci oluşturularak yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam Var! Dolar ne kadar, kaç TL?
Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam Var! Dolar ne kadar, kaç TL?

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam Var! Dolar ne kadar, kaç TL?

Fransız ve Türk enerji şirketler bir arada: İki ülke arasında kritik imzalar, müjdenin gelmesi an meselesi!
Fransız ve Türk enerji şirketler bir arada: İki ülke arasında kritik imzalar, müjdenin gelmesi an meselesi!

Ekonomi

Fransız ve Türk enerji şirketler bir arada: İki ülke arasında kritik imzalar, müjdenin gelmesi an meselesi!

İstanbul için merakla beklenen nokta atış tarih verildi: Su baskınları hemen hemen hızlı gelecek!
İstanbul için merakla beklenen nokta atış tarih verildi: Su baskınları hemen hemen hızlı gelecek!

Yaşam

İstanbul için merakla beklenen nokta atış tarih verildi: Su baskınları hemen hemen hızlı gelecek!

The Simpsonslar'dan 2024 için şok eden, tüyler ürperten tahmin: Tarihleri açıklandı! Tüm dünya bu olayı konuşacak
The Simpsonslar'dan 2024 için şok eden, tüyler ürperten tahmin: Tarihleri açıklandı! Tüm dünya bu olayı konuşacak

Aktüel

The Simpsonslar'dan 2024 için şok eden, tüyler ürperten tahmin: Tarihleri açıklandı! Tüm dünya bu olayı konuşacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23