Türk savunma sanayiinin müthiş adımı: Tüm dünyada yeni koşullar oluşturuyor! Dünya bu haberle çalkalanıyor

Son derece hızlı bir şekilde gelişen Türk Savunma Sanayii, Yunan basını başta olmak üzere tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

Yunan gazetelerinden biri ise konuyla ilgili bir habere imza atarak; Türk donanması filosuna karşı "Ege'de çözüm arıyoruz" dedi.

Söz konusu haberde, Fransa'dan alınacak fırkateynlerin son derece hızlı bir biçimde inşa edildiğinden bahsedilerek önümüzdeki aylarda Yunan Donanması'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri başka bir seviyeye taşıyacağından bahsedildi.

"TÜRKİYE YENİ KOŞULLAR OLUŞTURULMASINA NEDEN OLUYOR"

Ancak haberin tamamı Yunan fırkateynleri ile ilgili değildi. Türkiye Savunma Sanayii'den de bahsedilen haberde, "Türk tarafının ürettiği insansız taarruz botların seri üretimde olması yeni koşullar oluşturulmasına neden oluyor." denildi.

Bu yeni koşullar yüzünden Yunanistan'ın ABD'den benzer robotların bir kısmını almak zorunda olduklarından bahseden Yunan gazetesi, "Bu şekilde ilk drone'u oluşturmaya başlıyoruz ve iç savaş sanayiimizi harekete geçiriyoruz" dedi.

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Yunanistan'ın bahsettiği taarruz botları ise dünyanın geri kalanının da çok ilgisini çekiyor.

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını (SİDA) geliştirdi. İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA'nın prototip üretimi birkaç yıl önce tanıtıldı.

Prototip üretimi tamamlanan ve "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) 2021 yılında denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başlandı.

SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip.

Araç, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatıldı.

Bununla birlikte, kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapabilecek araç, insansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat gerçekleştirebiliyor.

SİDA, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatıldı.

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