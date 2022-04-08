Türk savunma sanayii yeni görevlere hazır

2ülke arasında savunma sanayisindeki iş birliği, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Filipinler Savunma Bakanlığı arasında 2017 ve 2018 yıllarında imzalanan niyet beyanı ve mutabakat metniyle yeni bir boyuta taşındı.

Türk şirketleri Filipinler'de Atak helikopteri ve Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinesi (AZMİM) ihracatı ile M113 kule modernizasyonunu içeren 3 projeye devam ediyor.

Atak helikopteri ihracatı kapsamında ilk 2 helikopter teslim edilirken, 6 adetlik ilk paketin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Helikopter sayısının artırılmasına yönelik görüşmeler de sürdürülüyor.

FNSS ise Filipinler'e 6 AZMİM teslim edecek. Şirket ayrıca Filipinler zırhlı araçları için 6 Saber silah kulesi tedarik edecek.

FNSS, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, GİRSAN ve Canik, devam eden bu 3 proje dışında bugüne kadar Filipinler'e zırhlı araç, mühimmat, fişek, tabanca ve gece görüş dürbününün de aralarında bunduğu birçok ürün ihracatını tamamladı.

Havada, karada, denizde yeni fırsatlar

Türk savunma sanayisi şirketleri üstlendikleri projelerdeki başarıları ve kurulan güven ilişkisiyle Filipinler'de yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

TAIS karakol gemisi, Baykar silahlı insansız hava aracı (SİHA), Nurol Makina Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç, MKE AŞ ve ROKETSAN Atak mühimmatı, ASELSAN Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ile Filipinler'in ihtiyaçlarını karşılamada öne çıkıyor.

6 karakol gemisi için bilgi istek dokümanını yanıtlayan TAIS, pazarlama faaliyetlerini sürdürürken, Filipinler Savunma Bakanlığı heyeti geçen yıl TAIS tersanelerini ziyaret etmişti.

SİHA tedarik planlaması bulunan Filipinler, Baykar ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi. Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı da İHA Komuta Kontrol Merkezi ve Baykar tesislerine ziyarette bulundu.

Filipinler'in ilgilendiği bir diğer Türk savunma sanayisi ürünü de Ejder Yalçın 4x4. Nurol Makina, söz konusu araç için pazarlama faaliyetlerine devam ediyor. Filipinler Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyeti de araçların üretildiği fabrikaya ziyaret gerçekleştirdi.

Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin de Filipinler Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından tedariki planlanıyor. Güney Kore'nin Hyundai firmasından alınan 2 açık deniz karakol gemisinde Gökdeniz silah sisteminin yer alması öngörülüyor.

Atak helikopteri için açılacak 20 milimetre fişek ve MK82 uçak bombası ihalelerine MKE AŞ tarafından katılım sağlanacak.

Atak helikopterinin Filipinler Hava Kuvvetleri envanterine girmesiyle güdümlü mühimmatlar konusunda da ROKETSAN için önemli iş birliği fırsatları ortaya çıktı.