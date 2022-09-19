Türk savunma sanayii kabiliyetlerini Afrika'da sergileyecek

YENİ AKİT ANKARA

Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk Savunma Sanayii firmaları tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı Afrika Havacılık ve

Savunma Fuarı AAD 2022, 30 ülkeden 450 firmanın katılımıyla 21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenecek. Fuar, Afrika kıtasında düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran Savunma ve Havacılık fuarıdır. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin tanıtımları ve sunumları yapılacak.

Türk Milli Pavilyonu’nda, başta Afrika askeri yetkilileri olmak üzere tüm fuar katılımcılarına savunma sanayiimiz ve ileri teknolojik kabiliyetlerimize ilişkin bilgi sunulacak ve işbirliği

fırsatları değerlendirilecek. Fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile birlikte Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması

bekleniyor.

FUARA KATILIM SAĞLAYACAK FİRMALAR:

1. AKSA MOTORLU ARAÇLAR

2. ASELSAN

3. AYESAŞ

4. BMC

5. DERYA ARMS

6. ELEKTROLAND SAVUNMA

7. GARANTİ

8. GM SAVUNMA

9. HAVELSAN

10. KALE KALIP

11. KATMERCİLER

12. LENTATEK

13. MKE

14. NERO ENDUSTRI

15. OTOKAR

16. ÖZTEK TEKSTİL

17. SAHA İSTANBUL

18. SAMSUN YURT SAVUNMA

19. SARSILMAZ

20. SASA

21. STM

22. TİSAŞ

23. TRANSVARO

24. TURMAKS

25. TUSAŞ