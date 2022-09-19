Türk savunma sanayii kabiliyetlerini Afrika'da sergileyecek
Türkiye, Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenecek Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle 25 firma ile katılım sağlayacak.
YENİ AKİT ANKARA
Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk Savunma Sanayii firmaları tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı Afrika Havacılık ve
Savunma Fuarı AAD 2022, 30 ülkeden 450 firmanın katılımıyla 21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenecek. Fuar, Afrika kıtasında düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran Savunma ve Havacılık fuarıdır. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin tanıtımları ve sunumları yapılacak.
Türk Milli Pavilyonu’nda, başta Afrika askeri yetkilileri olmak üzere tüm fuar katılımcılarına savunma sanayiimiz ve ileri teknolojik kabiliyetlerimize ilişkin bilgi sunulacak ve işbirliği
fırsatları değerlendirilecek. Fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile birlikte Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması
bekleniyor.
FUARA KATILIM SAĞLAYACAK FİRMALAR:
1. AKSA MOTORLU ARAÇLAR
2. ASELSAN
3. AYESAŞ
4. BMC
5. DERYA ARMS
6. ELEKTROLAND SAVUNMA
7. GARANTİ
8. GM SAVUNMA
9. HAVELSAN
10. KALE KALIP
11. KATMERCİLER
12. LENTATEK
13. MKE
14. NERO ENDUSTRI
15. OTOKAR
16. ÖZTEK TEKSTİL
17. SAHA İSTANBUL
18. SAMSUN YURT SAVUNMA
19. SARSILMAZ
20. SASA
21. STM
22. TİSAŞ
23. TRANSVARO
24. TURMAKS
25. TUSAŞ