Türk savunma sanayii devi Katmerciler’den tank taşıyıcı araç ihracatı: Milyon dolarlık sipariş aldı

Katmerciler, adı açıklanmayan bir ülkeden tank taşıyıcı ve çeşitli yedek parça siparişi aldığını duyurdu. 3 milyon 800 bin dolar değerindeki anlaşma kapsamında teslimatlar, 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. Şirket, bu anlamlaşmanın uluslararası pazarda ki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Katmerciler, teslimat sürecine ilişkin detayları ilerleyen dönemlerde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Veri analiz platformu KAP’ın sitesinde yayınlanan siparişin, şirketin uluslararası finansal performansına olumlu yansıması bekleniyor. Diğer taraftan söz konusu satış sözleşmesi gelecekteki projeler için referans oluşturacak. Uzmanlar şirketin başarıyla tamamlayacağı bu gibi projeleri, benzer anlaşmalar için yeni fırsatların kapısını aralayacak potansiyel olarak değerlendiriyor.

Katmercilerden Afrika’ya ihracat atağı

Katmerciler geçtiğimiz şubat ayında yine adı açıklanmayan bir Afrika ülkesi ile Savunma Sanayii ürünleri Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetlerine ilişkin 7 milyon 684 bin 639 dolar tutarında sözleşme imzalamıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada sözleşmeye konu olan ürünlerin teslimatlarının 2024 yılı içerisinde tamamlanacağı biliniyor.

Diğer taraftan Katmerciler 2022 yılında adı açıklanmayan bir Afrika ülkesine 5,6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ihracat kapsamında tank taşıyıcı ve muhtelif araç üstü ekipmanlarını kapsayan siparişin 1 yıl içinde tamamlanacağı da açıklanmıştı. Şirketin Tunus ile yapılan ihracat anlaşması da göze çarpmaktadır. Bu bağlamda yapılan ihracat sözleşmesi, tank taşıyıcı lowbed treyler ve tanker gibi çeşitli araçların Tunus güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmasını içermekteydi.

2021 yılına baktığımızda ise Katmerciler ile Gambiya Silahlı Kuvvetleri arasında heyetler arası görüşmeler yapılmış testler gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen testlerde ise Hızır TTZA üstün performans göstermiş ve Gambiya heyeti zırhlı araçtan oldukça etkilenmişti. Bu bağlamda Katmerciler ile Gambiya, Hızır 4×4 zırhlı araç tedariğine ilişkin anlaşma sağlanmıştı. Afrika’da sivil ürünleri ile güçlü bir varlığa sahip olan Katmerciler, Gambiya’ya bu ihracatın gerçekleşmesiyle savunma alanındaki varlığını daha da artırmış oldu. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci o dönem yaptığı açıklamada “Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından dost ülkelere yönelik ihracat hamlemiz sürüyor.” diyerek ihracat çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Yine 2021 yılında Katmerciler, taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve türevlerinden oluşan kapsamlı paket için Kenya Savunma Bakanlığı’yla 91,4 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. 118 araçlık HIZIR ve türevleri ile yedek parça ve bakımlarından oluşan paket anlaşmanın toplam tutarı 91 milyon 415 bin 182 dolar. Bu anlaşma, Katmerciler’in tek kalemdeki en yüksek ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.