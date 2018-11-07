Türk savunma firmaları Indo Defence Expo’da

Endonezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Cakarta Uluslararası Fuar alanında düzenlenecek 8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı (Indo Defence Expo) bugün başladı. ASELSAN, ROKETSAN, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen 20 kadar firması fuarda yer alıyor.