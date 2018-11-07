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Türk savunma firmaları Indo Defence Expo’da

Bugün başlayan 8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı'na (Indo Defence Expo) Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları da yer aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
Türk savunma firmaları Indo Defence Expo’da

Endonezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Cakarta Uluslararası Fuar alanında düzenlenecek 8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı (Indo Defence Expo) bugün başladı. ASELSAN, ROKETSAN, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen 20 kadar firması fuarda yer alıyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
  1. Endonezya Savunma Bakanlığı
  2. Cakarta Uluslararası Fuar alanı
  3. 8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı (Indo Defence Expo)
  4. ASELSAN
  5. ROKETSAN
  6. FNSS Savunma Sistemleri AŞ
  7. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI)
  8. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
  9. Türk savunma sanayisi

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