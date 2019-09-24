Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.24 Eylül 2019 Salı 16:39
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğal Kararlılık Harekâtı'na ilişkin bir açıklama yapıldı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.'' denildi.
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