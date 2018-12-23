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Türk sanayicisi nükleer tedarikçi olma yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Programı desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ihalelerine hazırlanıyor.

23 Aralık 2018 Pazar 10:35
Türk sanayicisi nükleer tedarikçi olma yolunda

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Programı desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ihalelerine hazırlanıyor. Kümelenmede yer alan İstanbullu, Kocaelili, Bursalı, Adanalı ve Gaziantepli sanayiciler yatırımlar için zemin yokluyor.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’deki imalat sanayi kapasitesinin Rus şirketlerle iş birliği yapabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde iş yapmak isteyen çok sayıda firma olduğunu belirten Özdebir, “Rusya’daki ağır sanayi üretimini görme fırsatı buldum. Türk firmaları bu çok gelişmiş sanayiye, yüksek kaliteli üretimleriyle destek verebilirler” diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:35
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Bursa
  5. Adana
  6. Ankara Sanayi Odası (ASO)
  7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Programı
  8. Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK)
  9. Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi
  10. Akkuyu Nükleer Santrali
  11. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir
  12. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi

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