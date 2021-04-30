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Yerel Türk Sahil Güvenliği harekete geçiren ihbar
Yerel

Türk Sahil Güvenliği harekete geçiren ihbar

Ayvalık açıklarında sığınmacıların mahsur kaldığı haberini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 63 kişiyi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:11:00 -
Türk Sahil Güvenliği harekete geçiren ihbar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 63 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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