Türk Sahil Güvenliği harekete geçiren ihbar
Ayvalık açıklarında sığınmacıların mahsur kaldığı haberini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 63 kişiyi kurtardı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 63 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.