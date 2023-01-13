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Dünya Türk sağlık sistemini kıskanmaları normal... New York’ta Sağlık sistemi resmen çöktü!
Dünya

Türk sağlık sistemini kıskanmaları normal... New York’ta Sağlık sistemi resmen çöktü!

CNN’de yer alan habere göre, sağlık hizmetleri krizde. New York hemşire grevi sadece son işaret.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:22:00 -
Türk sağlık sistemini kıskanmaları normal... New York’ta Sağlık sistemi resmen çöktü!

Grevdeki bir hemşire basın mensuplarına açıklamada bulundu. New York'ta Bronx'taki Montefiore Hastanesi yakınında büyüdüğünü hatırlatan Hemşire Naniaka Camara, son üç yıldır bu hastanede hemşire olarak çalıştığını ifade etti. Sık sık mahallesindeki tanıdığı hastaların geldiğini belirten Camara, İşini sevdiğini, ancak hastalara hak ettikleri bakımı yapamadığı için hissettiği hayal kırıklığı nedeniyle Pazartesi sabahının erken saatlerinden beri grevde olduğunu söyledi.

Camara, mahalle hastanesinin önündeki grev sırasında "Bazen yaptığım şeyin anlamsız olduğunu hissediyorum, benimle hiçbir ilgisi olmayan şeyler için özür diliyorum" dedi. Vardiyalarının 12 veya 14 saate kadar uzamasına neden olan personel sıkıntısı nedeniyle hastaların ilaç veya diğer hizmetleri almakta geç kalındığını belirtti.

Personel sıkıntısı sağlık grevlerinin artmasına neden oluyor

Grev Pazartesi günü Montefiore ve Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki Mount Sinai hastanesinde 7 bin 100 hemşirenin katılımıyla başladı.

Geçen yıl Minnesota'da 5 bin hemşire, California ve Hawaii'de 2 bin ruh sağlığı uzmanı greve gitti. Çalışma Bakanlığı tarafından 2022'nin ilk 11 ayında izlenen 20 büyük grevden 7'si, yani yüzde 35'i sağlık hizmetlerindeydi. Bunların 5'i, yani yüzde 25'i hemşire grevleriydi. Hepsinin nedeni de personel yetersizliği yüzünden aşırı uzayan çalışma saatleriydi.

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