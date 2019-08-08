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Türk saç ekimi firmasından İngiltere çıkarması

Türkiye’de hizmet veren saç ekim merkezi sınır aştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
Türk saç ekimi firmasından İngiltere çıkarması

Türkiye’de hizmet veren saç ekim merkezi sınır aştı. Türk firma, yeni şubesini İngiltere’de faaliyete geçirecek.


Son yıllarda dünyanın birçok yerinden insan saç ekimi, diş implantı ve estetik ameliyatları olmak için Türkiye’yi tercih ediyor. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Türk sağlık sektörü, yetenekli doktorlarında maharetiyle tüm dünyadan rağbet görüyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmi kapsamında 500 bin hastanın 2018 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtmişti.


Saç ekiminde Türkiye’de önde gelen kuruluşlardan Hair of Istanbul, Birleşik Krallık’ta şube açmak için girişimlere başladı. Daha önce sakal ekimi yaptıran Jeremy McConnell’ı İngiltere Direktörü olarak atayan Hair of Istanbul Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köse, konuyla alakalı Türkiye’deki diğer sağlık kuruluşlarına ilham kaynağı olmaktan mutluluk duyduklarını ve var olan potansiyeli daha ileriye taşımak için böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti.


İrlandalı model Jeremy McConnell’in, bir İngiliz gazetesine verdiği demeçte, bu pozisyon için modellik kariyerini bir kenara bıraktığını, hizmetlerinden memnun kaldığı bu şirketten İngiltere’de daha çok insanın ihtiyacına cevap vermesi için bu görevi kabul etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.


Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili söz konusu sağlık kuruluşunun merkezinde bir mutabakat imzalayan Jeremy McConnell ve Hair of Istanbul CEO’su Mehmet Fatih Akdemir, ilerleyen günlerde İngiltere pazarında adlarından sıkça söz ettirmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
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