  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı!

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen 22. Türk -Rus ortak devriyesi esnasında teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir TSK aracında hafif hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:26:00 -
Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı!

Türkiye ve Rusya bugün Suriye'de 22. ortak devriyeyi gerçekleştirdi. M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen devriye esnasında teröristler konvoya saldırı düzenledi. Türü henüz belirlenemeyen bir patlayıcının Türk askeri aracı yakınında infilak etmesi sonrası Türk aracında hafif hasar meydana geldi. Saldırı sonrası bölge ateş altına alınırken operasyonun sürdüğü bilgisi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana geldi. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
Yağ fabrikası İngiliz istihbaratının merkezi çıktı! İş adamı meğer ajanmış
Aktüel

Yağ fabrikası İngiliz istihbaratının merkezi çıktı! İş adamı meğer ajanmış

1925 yılında Adana’da Gilodo Nebati Yağ Fabrikası’nı kuran işadamı Gilodo kardeşler’in İngiliz İstihbarat’ına çalıştığı iddia edildi...
Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat
Gündem

Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat

Yazar Haluk Özdil, Lübnan'daki patlamayı önceden tahmin etmesinin ardından yeni uyarıyı Venezuela için yaptı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı