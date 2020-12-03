Türk profesörün ürettiği aşılar yola çıktı

Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 600 bini aşkın vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı.

Aşılar yola çıktı

İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.

"Tarhiteki en büyük toplu aşılama"

Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." dedi.

Johnson'dan normale dönme açıklaması

Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. AP ve Reuters, sevkiyattan fotoğraflar paylaştı.

40 milyon doz siparişi

İngiltere, söz konusu şirketin aşısından 40 milyon doz sipariş verdi. Bu da 20 milyon insanın aşılanabilmesi anlamına geliyor.

BBC News'e konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk 800 bin dozun Pfizer'ın Belçika'daki tesislerinden gelecek hafta transfer edileceğini söylemiş, "2020 çok kötü geçti, 2021 daha iyi olacak." diye konuşmuştu.

"Salgında sonun başlangıcı"

BioNTech'in kurucu ortağı Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International'a geliştirdikleri aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekten pandeminin sonunun başlangıcı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Aşıda öncelik listesi

İngiltere'de bakımevlerindeki yaşlılar, onlara bakan kişiler, sağlık çalışanları ve diğer savunmasız kişiler koronavirüs aşısında öncelik listesinin başında olacak.