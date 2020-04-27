Türk profesörden çığır açan buluş!

Amerika'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görevli Türk profesör Canan Dağdeviren ve beraberindeki araştırmacılar, insanların hayati belirtilerini izlemek için kıyafetlere işlenmiş sensörler geliştirdi. Buna göre kumaşlara yapıştırılan elektronik sensörler, vücut sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı gibi verileri kablosuz olarak bir akıllı telefona aktaracak. Doktorlar bu bilgilere uzaktan anında erişebilecek.

Hem yıkanıp hem çıkarılıyor

Giysiler, içine yerleştirilmiş sensörlerle birlikte yıkanabiliyor ya da farklı giysilere de takılabiliyor.