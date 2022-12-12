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Gündem Türk profesör uyardı: Hemen yapın! Elektrik faturanız bu şekilde düşecek
Gündem

Türk profesör uyardı: Hemen yapın! Elektrik faturanız bu şekilde düşecek

Kullanılmayan cihazların kapatılması, tasarrufun ana unsuru ve en kolay yöntemi olarak gösteriliyor. Elektrik faturalarını artıran araçların başında ‘standby’ yani hazır modda bekleyen araçların geldiğini belirten uzmanlar, herhangi bir cihazla bağlantısı olmayan A.C adaptörlerin de prizde kalması nedeniyle güç harcamaya devam ettiğini ve faturayı olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 15:03:00 -
Türk profesör uyardı: Hemen yapın! Elektrik faturanız bu şekilde düşecek

 Yeni Akit  Ankara 

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İngilizce Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker, bekleme modunda çalışan cihazların elektrik faturalarına olan etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Fişe takılı adaptörün “vampir güç” olarak da adlandırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Selim Şeker, bilgisayarlarda, televizyonlarda ve batarya şarjında standby güç kullanıldığını vurgulayarak elektrik faturalarının yüzde 5’inin standby durumundaki cihazlardan kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Vampir güç devamlı elektrik tüketiyor

Tasarrufun ana maddesi olarak en kolay yöntemin kullanılmayan cihazların kapatılması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Selim Şeker, “En çok faturayı artıran araçlar standby yani hazır durumunda bekleyen cihazlar ve pek çok seyyar cihazı şarj eden A.C adaptörlerdir. Eğer prize takılıysa cihazlar adaptöre bağlı olmasa da adaptör güç kullanmaya devam eder. Bu güç kullanımı biz uyurken de devam eder. Fişe takılı adaptörün uçları vampirin dişlerine benzediği için ‘Vampir Güç’ diye adlandırılıyor.” dedi.

Faturanın yüzde 5’i standby cihazlara ait

Standby modundaki cihazların sıcaklık ve zaman gibi bazı bilgileri gibi gösterdiklerini ifade eden Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İngilizce Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker, “Batarya şarjında, mikrodalga fırında, DVD, televizyon, uzaktan kumanda ve bilgisayarlarda standby güç kullanılıyor. Dolayısıyla ortalama bir evde sayıları 40’ı bulan cihazlar çalışmadıkları zaman standby güç kullanırlar. Elektrik faturasının yaklaşık yüzde 5’i bu standby durumundaki cihazlardan kaynaklanıyor.” uyarısında bulundu.

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