Türk profesör Mehmet Çilingiroğlu kendisine müptezel diyen Kübra Par'a fena patladı

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, kendisi için 'müptezel ve şöhret budalası' yorumunu yapan program sunucu Kübra Par'a çok sert çıktı.

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Kübra Par'ın bugünkü yazısına tepki göstererek, "Bir bilim insanına delimi diyorsun sen. Seni kınıyorum. Yasal gereğini de avukatlarımla sonuna kadar başlatıyorum. Senin gibiler medyada isim yapmak için doğru olmayan yalan şeyler yazarak pirim mesleğinde öne çıkmak istiyenlerdir. Sayemde maske takıldı. Terbiyesiz seni. Sen kimsin? Ben sizlere tek kelimeyle vatan haini diyorum. Okumadım bile haber dediğiniz müsvetteleri. Yayıncıymış. Yalancı demek daha doğru. Şöhrete ihtiyacım yok çünkü ABD de çok iyi bilinirim. Şöhretle değil yaptığım bilimle... Ama senin gibi kuş beyinliler anlamayamaz" dedi.

Kübra Par'a dava açacağını söyleyen Çilingiroğlu, "Kübra Par belli ki iyi bir yayıncı değilsin adını hiç duymadım İsim yapmaya çalışıyorsun yalan haberlerle bana hakaretle. Avukatlarım Türkiye'nin en iyileri 12 tane. Seni pazartesi günü yüklü bir tazminat davası açıyoruz. Geliri de bağışlıyorum" dedi.