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Türk polisinin taktiğini duyan Suudiler izni erteledi

İngiliz gazeteci Raf Sanchez, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Sanchez, Suudi konsolosluğunda Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği evde yapılan aramanın bir benzerinin yapılacağını duyunca Suudi yetkililerin aramayı ertelemek için başvurduğunu söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:57
Türk polisinin taktiğini duyan Suudiler izni erteledi

Cemal Kaşıkçı olayında Suudi yetkilerin konsolosluktaki aramanın ileri bir tarihe ertelenmesini istemeleriyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Münevver Karabulut taktiği uygulanacaktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiaları üzerine konsolosluk binasında Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği evde yapılan aramanın bir benzeri yapılacaktı. Aramada temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı'ya ait bir iz olup olmadığı tespit edilecekti. Bu işlem için hazırlıklar yapıldığı esnada Suudi yetkiler konsolosluktaki aramanın ileri bir tarihe ertelenmesi noktasında Türk tarafına müracaatta bulundu.

İngiliz gazetecinin paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

İngiliz gazeteciden bomba iddia! 

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan The TelegraphOrtadoğu Muhabiri Raf Sanchez, "Suudi'ler, konsoloslukta inceleme yapılmasını başlangıçta kabul etmelerine rağmen, Türkler 'in, konsolosluğun içindeki kan izlerini aramak için kimyasal luminol kullanmak istediklerini söylemeleri üzerine arama iznini ertelediler" ifadesini kullandı.

Ekipler Pendik'e giden aracın peşinde

Öte yandan güvenlik kaynaklarının iddiasına göre esrarengiz timi taşıyan araçlardan biri Pendik istikametine gitti. TEM otoyolu güzergahını izleyerek gişelerden çıkış yaptı. Polisin elinde gişe çıkışlarına kadar görüntü var. Ancak araç sonrasında kayıp. O araç yaklaşık 4 saat sonra tekrar konsolosluğa döndü.

Kamera görüntüleri didik didik inceleniyor

Bu araç Pendik'te nereye gitti, neler yaptı, Cemal Kaşıkçı o araçla Pendik'e mi götürüldü? Şimdilik bunlar sır, ancak 150 kamera görüntüsünü saniye saniye izleyen özel ekip Pendik'te aracın güzergahı olabilecek alandakitüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. O kameralarda aracın izi sürülüyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:57
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