Türk polisine 'şerefsiz' diyerek sınırları zorladılar! Alparslan Kuytul ve ekibinin darp provokasyonu
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un, mitingde polise karşı kışkırttığı taraftarları, Adana sokaklarında provokasyon yaptı.
Yeniakit.com.tr
Adana Atatürk Parkı'nda miting düzenleyen Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un taraftarları, giriş-çıkışları Emniyet kararı ile kapatılan noktalara giderek polisle karşı karşıya geldi.
Emniyet güçlerinin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen Furkan Vakfı üyeleri, taşkınlık çıkartınca polis müdahalesi ile karşılaştı.
Taraftarlarını polise karşı kışkırttı!
Mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Alparslan Kuytul, "Soylu gitmedikçe polis devleti olarak kalacağız." diyerek taraftarlarını polise karşı kışkırttı.
Mitingin sona ermesinden sonra kalabalıklar halinde bir araya gelen Furkan Vakfı üyeleri, emniyet mensuplarını "zalimlikle" suçladı. "Zalimler Allah'a hesap verecek." şeklinde slogan atarak provokasyona başlayan Kuytul'un taraftarları, dağılın uyarılarına da aldırış etmedi. Çekilen videolarda, Türk polisine, "Şerefsizler" şeklinde hakaret edildiği de gözlendi.
Koronavirüs tedbileri kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği camiler dışında "itikaf" ibadeti yapmak isteyip, Efendimiz'in (SAV) sünnetini provokasyona alet eden Alparslan Kuytul, aktardığı yanıltıcı bilgilerle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Diyanet'in izin verdiği ibadeti engelliyorsunuz. Siz kimsiniz?" ithamında bulunmuştu.