Türk polisinden nokta atışı! DAEŞ infazcısı enselendi Yasa dışı yollardan İzmir'in Buca ilçesinde göçmen grubun içine karışarak yurda giriş yapan terör örgütü DAEŞ'ın infazcısı Muhammed Ramadan polisin düzenlediği operasyonla enselendi.

İzmir'in Buca ilçesinde göçmen grubun içine karışarak yurda giriş yapan terör örgütü DAEŞ'ın infazcısı Muhammed Ramadan polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'ın infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Teröristin İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammed Ramadan'ı yakaladı. Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmen gruba karışarak ülkeye girdi DAEŞ'lı terörist Muhammed Ramadan'ın, bir süre önce Türkiye'ye, göçmen grubun arasına karışarak, giriş yaptığı, ardından İzmir'e gelerek, Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi. Yurt dışına kaçacaktı Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan'ın, yurt dışına geçmek için yasa dışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğu belirlenince operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

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