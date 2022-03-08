Türk polisinden 'idamlıklara' yelkovan baskını
Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine Tekirdağ polisi operasyon düzenlendi. 'Yelkovan' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 11'i tutuklandı. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, il genelinde uyuşturucu satışı yapılan 11 adres belirlendi.
Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, adreslere baskın yapıldı. 'Yelkovan' adı verilen operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 11 kilo 600 gram bonzai, 650 gram eroin, 620 gram skunk, 182 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi, 80 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 11'i 'Uyuşturucu kullanmak ticaretini yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Toplumlar için büyük tehdit
Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.
Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.