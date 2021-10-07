  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Türk polisi yıllar geçse de pes etmedi! 20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü
Yerel

Türk polisi yıllar geçse de pes etmedi! 20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

Kütahya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin peşini bırakmayan polis, aradan geçen yıllara rağmen yeni delillere ulaştı ve zanlıları yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 11:22:00 -
Türk polisi yıllar geçse de pes etmedi! 20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

Kütahya-Gediz kara yolu 12. kilometrede 19 Mart 2001'de yola yakın bir alanda 25 yaşındaki Bedrettin Ç'nin tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı.

Arkadaşlarının ifadesi alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatarak, Bedrettin Ç'nin okul ve askerlik arkadaşları ile yakınlarının bilgisi ve ifadesine başvurdu. Yakın mesafeden tabancayla ateş edilerek öldürülen ve ertesi gün cesedi bulunan gencin, en son olaydan bir gün önce Kütahyaspor yararına düzenlenen konserde görüldüğü tespit edildi.

Telefon kayıtları incelendi

Olay gününün telefon kayıtlarını inceleyen polis, Bedrettin Ç'nin son telefon görüşmesini, çok sayıda suç kaydı bulunan Ramazan Ö. ile yaptığı bilgisine ulaştı. Ayrıca cinayetin işlendiği gün, gece saatlerinde Ramazan Ö'nün, maktulün babası Salim Ç'yi telefonla aradığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ramazan Ö. ile Salim Ç'yi, Domaniç ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Zanlıların, haklarındaki suçlamayı reddettiği öğrenildi.

Katil zanlısı Ramazan Ö. ile azmettirici olduğu öne sürülen Salim Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayın aile içi meselelerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ramazan Ö'nün 5 yıl önce jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde bulunan ruhsatsız tabancanın ise cinayette kullanılan silah olduğu değerlendiriliyor.

Şüpheli baba katillerin bulunması için çağrı yapmış

Cinayetin ardından baba Salim Ç, oğlunun fotoğrafının bulunduğu ilanları kentin farklı bölgelerine asarak katillerinin bulunması için çağrı yapmış, bu konuda yardımcı olacak kişileri ödüllendireceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay