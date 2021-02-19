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Türk polisi yakalar! Helikopterler kayıttaydı... Bin pişman oldular

Gaziantep’te kuralları ihlal eden sürücüler, polis helikopteri ile havadan denetlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve radara giren 51 sürücüye ceza yazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:47:00 - 2021-02-19 14:49:16
Türk polisi yakalar! Helikopterler kayıttaydı... Bin pişman oldular

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, helikopterle otoyolda yaptıkları trafik denetiminde trafik güvenliğini tehlikeye sokan 51 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Araç sürdüğü sırada cep telefonu ile konuşan, emniyet kemerini takmayan ve işaretleme yapmadan duraklayan 51 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Ekipler denetimin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Yorumlar

yucel

Demek başka iş güç kalmadı, para lazım oldu havadan helikopterle pusu ile kalleş sürücüler bertaraf edildi büyük iş tebrik ediyorum.
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