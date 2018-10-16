Türk polisi Suudi Konsolosluğu'ndan ayrıldı
Türk polisi dün akşam arama ve inceleme içtin konsolosluğa girdi. 9 saat süren incelemelerin ardından Türk polisi konsolosluktan ayrıldı.16 Ekim 2018 Salı 07:14
Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. 19.20 sıralarında gelen ekipler 9 saat konsoloslukta inceleme yaptı.
Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, her tarafı didik didik aradı. Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe, ve çatı katı da titizlikle arandı. Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler 9 saat sonra buradan ayrıldı.
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