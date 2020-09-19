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Ekonomi Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik
Ekonomi

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:35:25 -
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete tebliğ edilecek ve bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilecek. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihi olacak. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilecek.

Yapılan değişiklikle, daha önce veriliş tarihinden itibaren altmış gün geçerli olan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinleri, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıca, petrol hakkı sahibinin, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldığını düzenli olarak, her ayın on beşine kadar MAPEG'e bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahibi, söz konusu malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldıklarını MAPEG'in talebi halinde on beş gün içinde bildirecek.

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