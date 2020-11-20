Türk pamuğuna talep Kovid-19'a rağmen arttı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin başta olmak üzere Uzak Doğu menşeli hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde yaşanan pazar daralması, Türk pamuğuna yönelik talebe olumlu yansıdı.

Kritik tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları tarafından hazırlanan "Pamuk Analiz Raporu"nda, Kovid-19 salgınının sektöre etkisi mercek altına alındı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgiye göre, 2020/2021 üretim sezonunda dünyada 32,6 milyon hektar alanda 25,2 milyon ton lif pamuk üretileceği, tüketimin ise 24,8 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de 2019 yılında 2,2 milyon tonu bulan kütlü pamuk üretiminin, Türkiye İstatistik Kurumu ikinci tahminine göre bu yıl 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Büyük üretici ve tüketici ülkeler tarafından Kovid-19'u durdurmak için uygulanan önlemler tekstil ve konfeksiyona yönelik tüketici talebini olumsuz etkilerken, dünya pamuk fiyatlarında düşüş olmuştu. Buna karşın pamuk fiyatları, bazı ülkelerden gelen talep nedeniyle ekim ayında yeniden yükselirken, Kovid-19'un başlamasından bu yana en yüksek noktaya ulaştı.

Dünya pamuk fiyatı nisan ayında kilogram başına ortalama 1,40 dolarken, ekim ayı ortalama fiyatı 1,65 dolara yükseldi.

- Sektörde ikinci dalga riski

AB ve ABD'de perakende giyim tüketiminde toparlanma görülürken, Kovid-19 salgınında ikinci dalga nedeniyle oluşabilecek yeni kısıtlamaların, sektördeki satışları azaltma riski de bulunuyor. Bu durumun AB'nin önemli tekstil ve konfeksiyon tedarikçileri olan Çin, Türkiye, Bangladeş ve Pakistan'da pamuk talebindeki canlanmayı olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın hafif olması durumunda, dünyada pamuk talebinin artması ve bunun pamuk fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Türkiye'de birinci ürün pamuk hasadı biterken, ikinci ürün pamuk hasadının bu ay sonu itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

- Otomotivin ardından ikinci sırada

Ülke genelinde geçen sezona göre pamukta verim ve lif randımanı daha yüksek oldu. Verim artışı, pamuk fiyatlarındaki yükseliş ve prim desteğinin 2021 yılında pamuk ekiliş alanlarına olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor.

Analize göre, bu yılın ekim ayında Türkiye'den 1,9 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı. Söz konusu ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,6 arttı. Bu artışlarda AB ve ABD'den siparişlerin, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kayması etkili oldu. Ekim ayındaki ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı.