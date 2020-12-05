Türk oyuncu Kamerun'a transfer oldu

En son Tekirdağspor forması giyen 26 yaşındaki Cengizhan Aydın, Kamerun Süper Lig ekibi Eding FC ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Savunma oyuncusu, Kamerun'a transfer olan ilk Türk futbolcu oldu.

Açıklamalarda bulunan Cengizhan, "Kamerun bana yabancı. Ama futbol söz konusu olduğunda önemli değil. Futbolla kolayca iletişim kurmayı başarıyoruz. Futbolda hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Kariyerimde başka bir şey keşfetmem gerektiği bir noktaya gelmiştim. Tutkumu gerçekleştirebilmem için Kamerun'un ideal olduğuna karar verdim. Şampiyonanın seviyesi benim için çok önemli değil. Benim için en önemli şey başka bir şey keşfetmek. Kamerunlu idolüm olan Rigobert Song'u yakından tanıyorum. Bu beni onun ülkesinde oynamaya motive eden sebeplerden biri. Türkiye'de bulunan Samuel Eto'o'yu da tanıyorum." dedi.