  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türk oyuncu Kamerun'a transfer oldu
Spor

Türk oyuncu Kamerun'a transfer oldu

Futbol dünyasını şaşırtan bir karar alan en son Tekirdağspor forması giyen 26 yaşındaki Türk stoper Cengizhan Aydın, Kamerun Süper Lig ekibi Eding FC ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:08:00 -
Türk oyuncu Kamerun'a transfer oldu

En son Tekirdağspor forması giyen 26 yaşındaki Cengizhan Aydın, Kamerun Süper Lig ekibi Eding FC ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Savunma oyuncusu, Kamerun'a transfer olan ilk Türk futbolcu oldu.

Açıklamalarda bulunan Cengizhan, "Kamerun bana yabancı. Ama futbol söz konusu olduğunda önemli değil. Futbolla kolayca iletişim kurmayı başarıyoruz. Futbolda hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Kariyerimde başka bir şey keşfetmem gerektiği bir noktaya gelmiştim. Tutkumu gerçekleştirebilmem için Kamerun'un ideal olduğuna karar verdim. Şampiyonanın seviyesi benim için çok önemli değil. Benim için en önemli şey başka bir şey keşfetmek. Kamerunlu idolüm olan Rigobert Song'u yakından tanıyorum. Bu beni onun ülkesinde oynamaya motive eden sebeplerden biri. Türkiye'de bulunan Samuel Eto'o'yu da tanıyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı
Teknoloji

Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin merakla beklediği Milli Muharip Uçağı'n 2 yıl sonra hang..
Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı
Sağlık

Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı

Denizli'de tekstil ürünleri üretimi ve ihracatı yapan bir firmada renk kontrolü yaparken fark edilen detay görenleri şaşırttı. Sosyal medyad..
Aşı yaptıran gönüllüden yan etki açıklaması
Sağlık

Aşı yaptıran gönüllüden yan etki açıklaması

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılarak aşı yaptıran Mahir Koparan, "Sağlık durumum gay..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay