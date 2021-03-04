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Gündem Türk oyuncak firmasında eşcinsel rezalet: Artık bebeklerimizi de hedef alıyorlar
Gündem

Türk oyuncak firmasında eşcinsel rezalet: Artık bebeklerimizi de hedef alıyorlar

İki kadından oluşan oyuncaklardan birisini damat diğerini de gelin olarak giydiren Türk oyuncak firması akıllara durgunluk veren bir eşcinsel rezalete imza atarken, anne ve babaların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurusu da sonuçsuz kaldı. CİMER tarafından verilen cevapta 'aykırı bir durum olmadığından incelemeye alınmamıştır' ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:25:00 - 2021-03-04 15:26:06
Türk oyuncak firmasında eşcinsel rezalet: Artık bebeklerimizi de hedef alıyorlar

 Yeniakit.com.tr 

3-6 yaş arası çocuklara yönelik faaliyet gösteren Vardem adlı Türk oyuncak firması, Weddin Day (Düğün günü) ismini verdiği evlenen çift oyuncağında, erkek kıyafetli damadı da kadın olarak üretti. Eşcinsel rezaletin artık çok daha küçük yaşlarda çocuklarımıza işlendiğini ispat eden söz konusu oyuncaklar, anne ve babaların da tepkisini çekti.

'Açıktan çocuk istismarı sayılmalıdır'

Yeniakit.com.tr'ye ulaşan bir vatandaş, eşcinsel sapkınlığı miniklere aşılayan oyuncak firması için CİMER'e şikayet başvurusunda bulunduğunu söyledi:

"Ekte gönderdiğim resim, bir Türk firması olan Vardem adlı firma tarafından üretilmiş bir oyuncağa aittir. Oyuncağın ismi 'Wedding Day' olarak konulmuştur ve Türkçe Düğün Günü anlamına gelmektedir. İnternet satışlarında da açıklama olarak 'Vardem Gelin ve Damat Oyuncak' şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Fakat oyuncak iki kız bebekten oluşmaktadır. Bebeklerden biri damat şeklinde giydirilmiş, bir diğrei gelimn olarak tasarlanmıştır. Eşcinselliğin doğrudan özendirildiği bu oyuncağın piyasadan toplatılması ve firmaya da açıktan milli manevi değerlerimize yönelik tavrından dolayı gerekli uygulamanın yapılması gerekmektedir. Bu tavır, açıktan çocuk istismarı sayılmalıdır. Küçücük zihinlere sapkınlıkların aşılanması asla kabul edilemez."

CİMER: Aykırılık olmadığından incelemeye alınmamasına karar verilmiştir

Vatandaşın bu şikayet başvurusuna CİMER tarafından verilen cevap ise şöyle oldu:

"İlgide kayıtlı başvurunuz, Reklam Kurulu'nun 09.02.2021 tarih ve 306 sayılı toplantısında değerlendirilmiş oplu, yapılan incelemeler sonucunda şikayet konusu hususun, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 61. maddesine aykırı olmadığı dolayısıyla söz konusu başvurunun incelemeye alınmamasına karar verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim."

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Yorumlar

Cimer'e kimler cevap veriyor

Arastirin gorun Cimer'e cevap yazanlar feto enikleridir.
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