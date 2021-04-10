  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk oldu! Kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!
Gündem

Türk oldu! Kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!

Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın Kübalı voleybolcusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı oldu. Vargas, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Bundan böyle Türkiye Milli Takımı için ter dökecek Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 10:58:00 -
Türk oldu! Kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye için ter dökecek

Heyette bulunan Küba vatandaşıve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek. Vargas'a Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Kaptanlardan teşekkür

Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı
Gündem

Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı

Tatil yapmak için New York’a giden Cemal Can Canseven, Türkiye’deyken Batı hayranlığıyla yaşayıp, Batı'ya gidince ülkesini övenler listesine..
'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi
Siyaset

'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi

Charles Michel, Ursula von der Leyen'i resmen hedefe oturtmuş... Avrupa Birliği Başkanları'nın Türkiye ziyaretinin ardından yaşanan protokol..
CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar
Gündem

CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay