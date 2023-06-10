Türk öğrenciler Uluslararası Huawei Bilişim Yarışması’ndan ödülle döndü

2019 yılından bu yana ilk kez yüz yüze düzenlenen ‘Huawei ICT Competition 2022-2023’ etkinliği tamamlandı. Dünya çapında 74 ülke ve bölgedeki 2.000'den fazla üniversiteden, 120.000'den fazla öğrencinin başvurduğu bilişim yarışmasında, ülkemizi finallerde temsil eden Gazi, MEF, TED ve Yalova Üniversitesi ekipleri, ‘İnovasyon’, ‘Tech4All Onur Ödülü’, ‘Bulut Bilişim’ ve ‘Bilgisayar Ağları’ kategorilerinde farklı ödüllerin sahibi olmayı başardı.



Gazi Üniversitesi öğrencileri, Uğurhan Kutbay, Ali Gözüm, Onat Bulut ve Yasin Buğrahan Tapik ‘İnovasyon’ kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olurken, Yalova Üniversitesi öğrencisi Zeynep Kucur, MEF Üniversitesi öğrencisi Arda Gökalp Batmaz ve TED Üniversitesi öğrencisi Deniz Özcan, ‘Bulut Bilişim’ kategorisinde üçüncülüğü elde ettiler. ‘Bilgisayar Ağları’ kategorisinin üçüncüsü ise Yalova Üniversitesi’nden Kumsal Arslan, Hilal Elif Mutlu ve Muhammed Emin Delice’nin takımı oldu.



Huawei Kurumsal İş Grubu Küresel İş Ortağı Geliştirme ve Satış Bölümü Başkanı Xiao Haijun, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Dijital yetenekler ve dijital beceriler, dijital ekonominin gelişiminin temeli olacaktır. Huawei, bilişim alanındaki eğitim kaynaklarını dünya çapında daha fazla okula ulaştırmaya devam edecek. 2026'ya kadar toplamda 7.000 Huawei Bilişim Akademisi kurmayı, her yıl 1 milyondan fazla öğrenciye eğitim verebilmeyi hedefliyoruz. Daha dinamik ve kapsayıcı bir dijital dünya için öğrencilerin dijital okuryazarlığını ve becerilerini büyük ölçüde geliştirmek de bir diğer önemli hedefimiz.”



UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefania Giannini, ise şu ifadelere yer verdi; “Huawei’in bu yarışması öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için uygulanabilir çözümler geliştirilmesine de katkı sağlıyor.” Giannini, UNESCO'nun Huawei'in dijital yetenekleri artırmak adına eğitim sektöründeki çabalarını tam olarak desteklediğini de sözlerine ekledi.



Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Xiao Ran, kapanış töreninde yaptığı konuşmada; “Huawei önemli bir bilişim yetenek ekosistemi oluşturdu. Huawei, bilişim akademilerinin sayısını artırarak ve bu tür yarışmaları daha fazla düzenleyerek, bir anlamda dünyanın dijitalleşmesini de hızlandırıyor”.



Huawei Kurumsal İletişim Departmanı Başkan Yardımcısı Vicky Zhang ise şunları söyledi; “Huawei, kadın bilişimcileri teşvik etmek, bilişim endüstrisinde cinsiyet eşitliğini ve sosyal katılımı desteklemek için, ‘Teknolojide Kadın Ödülleri’ uygulamasını başlattı. Bu yılki yarışmada da küresel finale katılan kadın yarışmacıların oranı üç yıl öncesine göre %8'lik bir artışla, %21'i oranını aştı.”



Huawei'in Gelecek İçin Tohumlar 2.0 girişiminin önemli bir projesi olan ‘Huawei ICT Competition’, üniversite öğrencilerinin bilişim alanında küresel çapta rekabet edebilmeleri ve birbirleriyle iletişim kurmaları için kurulan ortak bir platform konumunda. Huawei,2022 sonu itibariyle Huawei bilişim akademileri kurmak için 2.200 üniversite ile işbirliği yaparak, her yıl 200.000'den fazla öğrencinin eğitimine katkıda bulundu. 2015'te düzenlenen ilk yarışmadan bu yana, dünya çapında 85 ülke ve bölgeden 580.000'den fazla öğrenci, bu yarışmaya katıldı.