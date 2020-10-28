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Aktüel Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: "Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor"
Aktüel

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: "Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor"

"İnme, halen yaşadığımız Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:18:47 -
Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: "Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor"

ANKARA (AA) - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, "İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19'a göre, 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." ifadelerini kullandı.

Türk Nöroloji Derneğinden, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu bildirdi.

"Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor. İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." diyen Öztürk, Kovid-19'a yakalanma endişesiyle hastaneye gitmeye çekinen hastaların bulunduğuna işaret etti.

Öztürk, sağlık kuruluşuna gitmekten çekinen ve o sırada inme geçiren hastaların çok daha ciddi hasarla karşılaşabileceklerini vurguladı.


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