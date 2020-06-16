Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 118 milyon 748 bin dolar oldu.

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 143 bin 35 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 698 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.

Bu senenin aynı döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 216 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 118 milyon 748 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 41 bin 483 ton portakal 21 milyon 572 bin dolara ve 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

- "Dünya standartlarında ürünler ihraç ediyoruz"



Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Rusya'nın, Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Kısa sürede hazırlanan ürünlerimiz Rusya pazarına ulaşabiliyor. Orada Türk ürünlerini tüketmeyi çok seviyorlar. Bundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Rusya'ya ihracatın fazla olma sebebi bunlar. Dünya standartlarında ürünler üretip ihracat yapıyoruz. Sadece Rusya'ya değil, Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatta artış var."

Türkiye'nin, ocak-mayıs döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Rusya Federasyonu 80.698.055 118.748.001 47 Ukrayna 22.927.120 33.201.091 45 Irak 35.486.912 23.509.754 -34 Romanya 17.297.467 20.937.842 21 Polonya 6.089.215 18.034.901 196

Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu: