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Ekonomi Türk narenciyesi 9 ayda 374 milyon dolar kazandırdı
Ekonomi

Türk narenciyesi 9 ayda 374 milyon dolar kazandırdı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "(Ocak-eylül dönemi) Önceki yılın aynı dönemine göre narenciye ihracatında yüzde 13 artış görüldü. 728 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 374 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı" - "Kovid-19 salgınına rağmen narenciye ihracatının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceğine inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:11:10 -
Türk narenciyesi 9 ayda 374 milyon dolar kazandırdı

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ocak-eylül döneminde narenciye ihracatıyla Türkiye'ye 374 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını bildirdi.

Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve ve sebze sektöründeki ihracat artışının devam ettiğini söyledi.

Narenciye grubu ihracatında da artış gerçekleştiğine işaret eden Kaçmaz, "Bu yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre narenciye ihracatında yüzde 13 artış görüldü. 728 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 374 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı." diye konuştu.

Kaçmaz, narenciye ihracatından elde edilen döviz girdisinin, bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 35 arttığını belirterek sektörün, ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

- "İhracatımızın artması sektörde memnuniyetle karşılandı"

En çok narenciye ihraç edilen ülkenin Rusya olduğunu belirten Kaçmaz, bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya'nın takip ettiğini kaydetti.

Kaçmaz, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat artışı yaşandığına dikkati çekerek "Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızın artması, sektörde memnuniyetle karşılandı. Bu artış, Türk yaş meyve ve sebzesinin dünyanın bütün ülkelerinde tercih edildiği, damak tadı güzel, hijyenik şartlarda üretilen ve ihraç edilen ürünler arasında yer aldığını gösteriyor. Kovid-19 salgınına rağmen narenciye ihracatının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceğine inanıyorum. C vitamini insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir katkıya sahip. Bu sebeple narenciye ürünlerinde tüketim alışkanlığı da oluştu. Bu artışın süreceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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