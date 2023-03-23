Türk müziği için anlaşmayı imzaladılar! Bilal Erdoğan'dan anlamlı cevap: Çocuklarımız istifade etsin...

Türkiye’de müzik alanında eğitim veren kurumlardan olan; Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul Üniversitesi Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Müziği’ni geleceğe taşıyabilme misyonu doğrultusunda bir iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan bu protokolle tarafların sahip olduğu kaynaklar ortak bir veri tabanında öğrenci ve öğretim elemanlarının ulaşabileceği şekilde paylaşılacak. Tarafların ortak amaçlarına yönelik gerçekleştirecekleri projelerde ise kurumsal iş birliğine gidilecek.

Palet Türk Müziği İlkokulu Cinucen Tanrıkorur salonunda düzenlenen imza törenine; Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli katıldı.

Tamamen Türk Müziği temelli bir eğitim modeli uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu, alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile Türkiye’yi uluslararası ölçekte temsil edecek sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği vizyonuna yatırım yapıyor.

Geleneğin, gelecekle buluştuğu bir eğitim anlayışını; müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet ile buluşturan Palet Türk Müziği İlkokulu, öğrencilerini; bu duygulara sahip, tam donanımlı gerçek sanatçılar olarak yetiştirmeyi ilke ediniyor.

Türk Dünyası üzerinde derlemeye muhtaç olan eserlerin derleme çalışmalarını yapmak ve bu doğrultuda bilimsel ve sanatsal araştırmalar yapmak misyonuyla hareket eden Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi ise Din ve müzik ilişkisi hakkında yapılan çalışmaları bir çatı altında toplamayı amaçlıyor.

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"BU YIL İLK MEZUNLARIMIZI VERECEĞİZ"

Bu yıl ilkokul düzeyinde ilk mezunlarını vereceklerini belirten Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucusu Necmeddin Bilal Erdoğan, öğrencilerin artık konserler verdiğini ve çaldıkları enstrümanda belirli bir düzeye geldiklerini ifade etti.

Okulun günden güne daha fazla tanınmaya ve bilinmeye başladığına dikkat çeken Bilal Erdoğan, müziğe yatkın çocukların keşfi için Üsküdar'da bulunan tüm anaokullarına yönelik tarama faaliyeti gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Farklı kurumlarla da işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu anlamda İstanbul Üniversitesinin Dini Musiki Araştırma Uygulama Merkezi'yle de bir anlaşma imzaladık. Dileriz ki iki kurum arasında özellikle ‘dini musiki’ merkezli çalışmalarda iş birlikleri olsun. Hem bizim imkanlarımız onların çalışmalarına katkı sağlasın hem de üniversitemizin imkanlarından buradaki çocuklarımız ve hocalarımız istifade etsin." diyerek sözlerini tamamladı.

haber7'nin aktardığı haberde: İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise iş birliği protokolü hakkında şu açıklamada bulundu: “Ben burada tüm emek verenleri kutluyorum. Palet Türk Müziği İlkokulu henüz 4. yılında olmasına rağmen kâmil bir kurum hâline gelmiş; hem imkanlarıyla hem de çok ince ayrıntılarına kadar düşünülen ve çocukların gelişiminde gelecekte de izleri var olacak olan özellikleriyle. Bizler de bunun içinde olmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.”