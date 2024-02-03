Türk mutfağından: Tedarik için marketlere koşup yumurta yiyenler dikkat! Satın alıyoruz ama duyan ağzına sürmüyor

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak bilinir ve birçok kişi için vazgeçilmezdir. Ancak, uzmanlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, fazla yumurta tüketimi hakkında bir gerçeği ortaya koydu. Peki, yumurtanın zararları neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Yapılan araştırmalara göre, yumurta sarısındaki yüksek kolesterol seviyeleri nedeniyle aşırı yumurta tüketimi, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve ömrü kısaltabilir..

Uzmanlar, günlük kolesterol alımını kontrol etmenin, genel sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini belirtiyorlar..

Araştırmada ayrıca, yumurta yemek isteyenlerin öğünler arasına zaman koymalarının önemli olduğu vurgulanıyor..

Buna ek olarak, cilt sağlığı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, aşırı yumurta tüketiminin akne oluşumunu artırabileceğini de ortaya koydu..

Bu bulgular, özellikle kalp hastalığı geçmişine sahip ailelerde yaşayan bireyler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor ve yumurta tüketimini haftada bir veya ikiyle sınırlamanın önerilmesine yol açıyor..

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Ayrıca, belirli gıdalara karşı hassasiyeti veya intoleransı olan bireylerin yumurta tüketiminden önce alerji testi yaptırmalarının önemi üzerinde duruluyor..