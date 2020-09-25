Türk mühendisleri kenevir lif sıyırma makinesi geliştirdi

SAMSUN (AA) - Merkezi İzmir'de bulunan bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) destek programından yararlanarak tamamen yerli imkanlarla kenevir lif sıyırma makinesi geliştirdi.

Türk mühendislerinin tasarladığı kenevir lif sıyırma makinesinin tanıtımı, Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Firmanın müdürü Haldun Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makineyi TAGEM'in desteğiyle geliştirdiklerini söyledi.

Aynı proje içinde halaç makinesi de tasarladıklarını belirten Babacan, "Keneviri kotanize edip iplik fabrikalarının kullanacağı hale getiriyoruz. Sektörde en büyük sorun, tarlada üretilen kenevirin tekstil fabrikasında işleneceği hale gelmesini başarmaktı. Biz onu başardık. Aylık 1 ton elyaf üretme kapasitesine sahibiz, artırmaya çalışıyoruz. Yakın gelecekte kenevir ekonomisinin lokomotifi olacağız diye düşünüyoruz. Makinemiz işleme maliyetlerini düşürecektir." dedi.

Projenin 3 yıl sürdüğünü dile getiren Babacan, "Geceli gündüzlü çalıştık. Bu makine sadece kenevir değil, ısırgan ve keten de soyabiliyor. Makinenin ayarlarını değiştirmek suretiyle ısırgan ve ketenin de liflerini çıkartıyoruz." diye konuştu.

- Havuzlama yapmadan lifleri soyabiliyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Mustafa Acar da son yıllarda kenevir ekim alanlarının daraldığını, sadece Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde üretim yapılır hale gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretiminin artırılmasına yönelik açıklamasının ardından bitkiye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Bu azalmanın farklı sebepleri vardır ancak en önemli sebeplerinden biri, kenevir yetiştiriciliğinin çok fazla iş gücü gerektirmesidir. Özellikle hasat sonrasındaki havuzlama, lif soyma işlemi çok yoğun işçilik gerektirmektedir. Bu makine havuzlama yapmadan kenevir, keten ve ısırgan liflerini soyabilmektedir. Böylece üreticilerin iş gücü ihtiyacı ve maliyetleri önemli oranda düşürülmüş, kenevir tarımı cazip hale getirilmiştir."



