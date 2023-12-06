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Aktüel Türk Mimar Can Derman’ın Biyografisi! Can Derman kimdir?
Aktüel

Türk Mimar Can Derman’ın Biyografisi! Can Derman kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:11:00 -
Türk Mimar Can Derman’ın Biyografisi! Can Derman kimdir?

Türk mimar Can Derman, 1997 yılında İstanbul'da doğdu ve mimarlık alanında önemli başarılara imza attı. Güney Kaliforniya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde aldığı eğitimle sektöre adım atan Derman, başarılarıyla dikkat çeken bir profesyonel olarak bilinmektedir.

Can Derman'ın akademik hayatı, mimarlık lisansını Los Angeles, California'daki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlamasıyla şekillendi. Mimarlık eğitimi süresince özellikle Mimarlık Tasarım Stüdyoları, İnteraktif Mimarlık, Dijital Üretim ve Fizik derslerine gösterdiği özel ilgi, not ortalamasını 3.36 olarak taçlandırdı. Derman, NASA SSERVI Konferansı'nda sunduğu "Space Activity and the Development of Future City" başlıklı araştırma makalesi ile uzay faaliyetlerinin şehir evrimlerindeki potansiyelini ortaya koyarak dikkat çekti.

Helsinki'deki mimari kariyerinde, ALA Architects çatısı altında önemli projelerde yer alan Can Derman, özellikle Event Centre Satama Projesi'nde gösterdiği tasarım yeteneği ile takdir topladı. Aynı dönemde, Goteborg Üniversitesi Kütüphanesi için uluslararası mimari tasarım yarışmasına katılan Derman, elde ettiği dördüncülük ile başarılarını pekiştirdi.

Paris merkezli Interstellar Lab firmasında çalışmaya başladıktan sonra, Mojave Çölü'nde kendi kendine yeten bir ortam için tasarlanmış bir Mars köyü konseptini hayata geçirme sorumluluğunu üstlenen Derman, uzay mimarisi konusundaki bilgi birikimini artırdı. Interstellar Lab'deki çalışmaları, hidroponik yemek üretimi ve 3D print teknolojisi üzerine kapsamlı araştırmalar içerdi.

Los Angeles'taki mimari hayatında ise Grimshaw Architects ve Warren Techentin Architecture gibi öne çıkan firmalarda çalışan Derman, özellikle Brightline West projesindeki tasarım geliştirme süreçlerine önemli katkılarda bulundu. Brightline West projesi, Las Vegas'ı Rancho Cuchomonga'ya bağlayan dev bir tren hattı olup, Derman bu proje kapsamında Las Vegas İstasyonu'nun tasarım ekibinde yer aldı.

Türk mimar Can Derman'ın öne çıkan başarıları arasında uluslararası tasarım yarışmalarında birincilikler ve ödüller de bulunuyor. Kendisi, mimari projelerinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisini kullanmak istediğini belirterek, "Türk mimarlık geleneğinin zenginliğini modern projelerimde yansıtmak istiyorum" diyor. Derman, gelişmiş tasarım becerileri ve çok yönlü kişiliğiyle gelecekte adından sıkça söz ettirecek projelere imza atmaya devam ediyor.
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