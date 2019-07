Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da tarihe gömdü

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümünde ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren STK’ların başkanları dikkat çekici mesajlar verdi.

- Abdurrahman Kaan: 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensupları hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir.

Aziz milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir.

Hali hazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur.

Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik.

Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin bu demokrasi mücadelesini, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir.

MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık.

Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

- Sekip Avdagiç:15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk Milletinin övünç madalyalarından biridir. Ülkemizi işgal eden emperyalist güçlere karşı yürüttüğümüz Kurtuluş Savaşı’nda şehit ve gazilerimize verilen İstiklal Madalyası gibi bağımsızlığımızın simgesidir. Çünkü 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Milleti, bilfiil cadde ve meydanlara inerek, dış güçlerle işbirliği halindeki hain FETÖ’cü darbecileri püskürtmüş ve hem milli iradeye, hem istikbaline sahip çıkmıştır. Türk Milleti her zaman meydanlara inmez. Geleceğini tehlikede hissettiği anlarda, hareket eder. 15 Temmuz da böylesi bir andır. Tarihin sıçrama yaptığı bir andır. Türk halkının İstiklal Marşımızda vurgulandığı gibi “kendi zincir vurmak isteyen çılgınlara” haddini bildirdiği nadir vakitlerden biridir. Bu yüzden 15 Temmuz, Türkiye için önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, aynı zamanda bir turnusol kâğıdıdır. Dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. O gece, Türkiye’nin geleceğini belirlemek isteyenlere, ‘Türkiye’nin geleceğinin ancak Türk Milleti tarafından belirleneceği’ cevabı verilmiştir. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hain FETÖ’cü darbeciler ve onların destekçisi odaklar da püskürtüldü, onlara da hadleri bildirildi.

15 Temmuz ne bir masal, ne bir efsanedir… 15 Temmuz kalkışması, bu milletin gözlerinin önünde yaşandı. Darbeciler halkını silahla taradı, Milli Mücadele’nin simgesi Meclisimiz bombalandı. Bu hain girişimlerin hepsine şahit olduk. Milyonlarca kişi o gece, yaşlı çocuk, kadın erkek demeden sokaklarda, meydanlardaydı; hepsi hain darbecileri gördüler, işbirlikçilerini teşhis ettiler.

O yüzden İstanbul iş dünyası olarak, 15 Temmuz’un 3. yıldönümünde diyoruz ki; 15 Temmuz’u unutmayacağız… Çünkü 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, Milletimizin iradesine gem vurulduğu andır. 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, istiklalimizi, istikbalimizi ve iktisadımızı kaybettiğimiz andır. 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, 251 şehidimizin ruhunun sızladığı, kanının yerde kaldığı andır.

Bu yüzden unutmayacağız. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

- Orhan Aydın:Şunu asla unutmayalım. 15 Temmuz gecesi memleket sevdalısı yürekli insanlarımız bu darbe girişimine dur demeseydi, Türkiye bugün uçurumdan düşmüş, bölünmenin eşiğine gelmiş, her bir tarafı pazarlık haline dönüştürülmüş bir toprak parçası olacaktı. Halkımızın canını ortaya koyarak göstermiş olduğu ferasetli duruşu, milli iradeye olan bağlılığı, hükümet yetkililerimizin dirayetli mücadelesi ve vatansever emniyet güçleri tarafından bu yangın ülkemizi sarmadan durduruldu. Darbenin hemen akabinde gerek hükümet kanadından olsun gerekse bankacılık, özel sektör ve STK’larımızdan ekonomiye ilişkin güven verici açıklamalar hasarın önlenmesinde büyük bir tesirde bulunmuştur. Bu dayanışma aziz milletimizin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin somut bir göstergesi olmuştur.

Bugün gelinen noktada darbeci zihniyetlerin boş durmadığını görüyoruz. Ülkemiz adına kara propagandalarını Türkiye düşmanlarının himayelerinde çeşitli platformlarda sürdürmektedirler. Eli kanlı bu zihniyetler ile mücadelemiz minnettarlık duyduğumuz kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ile artarak devam edecek ve asla son bulmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar beyhude bir uğraş ve büyük bir hainlik içendedirler. Türkiye kamu maliyesinde yer alan güçlü göstergeleri, güçlü bankacılık sistemi ve önüne koymuş olduğu aktif yapısal reformlarla pozitif bağlamda yükselişini sürdürecektir. Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap Güçlü Türkiye olacaktır.

- Süleyman Orakçıoğlu:15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişiminin ülkemize verebileceği zararı görerek büyük bir tepki göstermiştik. Demokrasisine dünyaya örnek teşkil edecek üstünlükte bir irade ile sahip çıkan Türkiye’nin, 21. yüzyılda darbelerle anılması ve bunun tüm dünyadaki yansımaları, ülkemiz için çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bir darbe, ülkemizi 50-60 yıl geriye götürürdü ve demokrasiyi tekrar yaşatmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalırdık. Bu durumu yaşamadığımız için çok şanslı olmakla birlikte, darbeyi durdurmak için kendini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, darbe girişimi sürecinde facetime üzerinden Türk milletine çağrı yapması da tarihe geçen bir hareketti. Bunun üzerine Orka Holding olarak bizler de kendisini örnek aldık. Darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz Pazartesi günü başlatacağımız ve 6 ay boyunca büyük emeklerle hazırlandığımız yurtdışı bayi toplantımız için bayilerimiz ile facetime üzerinden tek tek iletişime geçtik ve kendilerini ülkemize davet ettik. Görüşmelerimizde bu hain girişime verilecek en güzel cevabın işimize dört elle sarılmak olduğunu belirttik. Daha fazla ihracat yapmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak adına kendilerini ülkemize gelerek bayi toplantımıza katılmaya ikna ettik. 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Demokrasi Bayramı olarak kutlanması ve darbelerin ülkemize vereceği zarar hususunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

- Nail Olpak:Tam üç yıl önce, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne göz dikerek, hain bir darbe girişimiyle nice insanımızı şehit eden FETÖ terör örgütü, milli iradesine bir kez daha sahip çıkan demokrasi kahramanlarımız karşısında hüsrana uğradı. Bu aziz millet, iş insanından öğrencisine, gencinden yaşlısına kadar ve her görüşten insanıyla, her bir ferdiyle tek vücut olarak demokrasiden yana olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin dik duruşu ve demokrasi çağrısı neticesinde, her zaman olduğu gibi yine birbirimize kenetlendik, zorluğu yine birlikte göğüsledik. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz ve bir daha böyle günler yaşamamayı diliyor, olmaması için elimizden geldiğince çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Gazi Meclis’e tadilat jesti

-Doç. Dr. Feyzullah Yetgin:Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hain darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Meclis Başkanı’ndan, ‘Meclisimizi yeniden inşa etmek bu milletin görevidir. 32 üye firmamızla birlikte bu onurlu görevi milletimize layık bir şekilde tamamlayacağız’ diyerek izin istedik. TBMM Başkanlığı’nın da uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ konsorsiyumu, Meclis’in hasar gören bölümlerinde 2016’da başlattığı ve büyük bir özenle gerçekleştirdiği onarımı, 2017 yılı sonunda tamamladı. GYODER olarak, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine yapılan saldırıdaki en önemli ve anlamlı cephelerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının onarımını yapmış olmaktan onur duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğimize, sektörümüzü çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tamdır.

Hedef, daha zengin bir Türkiye

- Z. Altan Elmas:Üç yıl önce yaşanan ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz gerçek kutlu direniş öykümüzü yazdı. 15 Temmuz, Türk Milleti’nin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır; tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Milli iradeye hep birlikte sahip çıktık. Bu vesileyle bir kez daha darbeye karşı durmak için şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın… Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehitlerimize ve gazilerimize karşı iş alemi olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bu doğrultuda 15 Temmuz’un devamı olan ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya çalıştık. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Ülke olarak son bir yılı zorlu ekonomik şartlarla geçirdik. Enflasyon, kur baskısı gibi zorlu mücadeleler verdik. İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş piyasalarda rahatlama olacağını göreceğiz. 2020’den itibaren tekrar büyüme ivmesi yakalayacağız. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum.

Zorlukları ortak bilinçle aşacağız

-Ferdi Erdoğan:‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizin bütün kesimlerinin demokrasiyi savunarak önemli bir sınav verdiği 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz, zorlu bir süreçten güçlenerek çıktı. Birlik ve beraberlik içinde, ortak hedeflere, ortak bir bilinçle hareket eden Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak faaliyetlerimizi, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye’ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz.