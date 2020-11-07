  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak biliniyor. Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna nasıl sızdığını, örgütün yeni Avrupa yapılanmasının ayrıntılarını belgeleriyle deşifre edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:01:00 - 2020-11-07 22:00:52
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna nasıl sızdığını, örgütün yeni Avrupa yapılanmasının ayrıntılarını belgeleriyle deşifre edildi.

Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de!

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çözülmesine ilişkin çok önemli bilgi ve belgelerin paylaşıldığı ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam yine çok önemli bir konu deşifre ediliyor. FETÖ ile mücadelede etkin ve önemli bir görev üstlenen avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yine bomba bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Canlı yayının tamamını izlemek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir ve tüm anlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz.  

 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Her şeyi tahmin etmişlerdi! ABD Başkanı'nı bildiler mi?
Dünya

Her şeyi tahmin etmişlerdi! ABD Başkanı'nı bildiler mi?

Gerçek olayları önceden tahmin edip senaryolaştıran Simpsonlar çizgi dizisi bugüne kadar birçok yaşanan olayı doğru bilmişlerdi. Peki Simpso..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay