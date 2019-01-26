Türk medya devinden 'iflas' açıklaması

Number1 Medya Grubu şirketin iflas ettiği haberlerini yalanladı.

Bugün yayınlanan "Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş."nin iflası ile ilgili haberin kendileriyle ilgisi olmadığını belirten Number1 FM Medya Grubu, "Habere konu, Üç Numara Radyo ve TV Yay. A.Ş'nin, Grubumuzdaki TV ve Radyoların yayın faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

RTÜK'ün sitesinde açıkça görülmektedir

"RTÜK resmi internet sitesinde, hangi yayın kuruluşunun hangi logo/isim ile yayın yaptığı açıkça görülmektedir.

- NR1TV ve Number1 FM : Oğlak Radyo ve TV Yay. A.Ş

- NR1Türk TV ve Number1Türk FM : Aslan Radyo ve TV Yay.A.Ş

- RTÜK'de kayıtlı lisans şirketleriyle, yayına devam etmektedir.

Yayına devam etmektedir

Habere konu, Üç Numara Radyo ve TV Yay. A.Ş'nin, Grubumuzdaki TV ve Radyoların yayın faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bilinçli şekilde ve kötü niyetle, medyaya servis edilen haberin, gerçekle bir ilgisi yoktur."