Türk markaları Rusya’da yolunda

Türkiye’nin e-İhracat uzmanı B2CDirect, Yandex ve Sberbank işbirliğiyle gerçekleştirdiği yeni global pazaryeri projesini duyurdu. “Bringly” adı verilen global pazaryeri projesine destek verecek olan B2CDirect, 1 Milyar Dolar değerleme ve 500 milyon dolar sermaye ile kurulan şirketin Türkiye’deki tek ve yetkili iş ortağı oldu.