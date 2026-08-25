İran’dan spekülasyonlara videolu yanıt: Mücteba Hamaney aylar sonra ortaya çıktı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası yerine geldiği günden bu yana görüntülenmeyen oğlu Mücteba Hamaney'in stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturumun görüntülerini yayınladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda birçok üst düzey ismin yanı sıra ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de hedef alınarak öldürüldü.

Ülkede büyük bir yasa neden olan Hamaney'in ölümü sonrası yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti.

Söz konusu saldırılarda ağır yaralandığı iddia edilen ve göreve geldiği günden bu yana hiç görüntü vermeyen Hamaney için öldüğü yönünde iddialar da ortaya atıldı.

İRAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturumun görüntülerini yayınladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde, Mücteba Hamaney’in söz konusu oturumda stratejik gözetmen sıfatıyla yer aldığı görüldü.

AYRINTILI BİLGİYE YER VERİLMEDİ

Görüntülerin hangi tarihte ve hangi kapsamda gerçekleştirilen bir toplantıya ait olduğuna ilişkin ise detay paylaşılmadı.