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Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

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Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

Güney Kore'de yapılan bir kamuoyu araştırması, son 20 yılı aşkın süre içinde ilk kez halkın çoğunluğunun ABD hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.

#1
Foto - Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, 3 Mart-4 Nisan 2026 tarihlerinde Güney Koreli yetişkinlerin ABD'ye dair görüşlerini araştıran bir anket yaptı. ABD hakkında olumsuz görüş bildiren Güney Korelilerin oranı geçen yıl yüzde 39 seviyesindeyken bu yıl 1045 kişiyle yapılan ankete göre bu oran son 20 yılı aşkın süre içinde ilk kez yüzde 55'e çıktı.

#2
Foto - Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

- Trump döneminde ABD'ye bakış açısında değişiklik Güney Koreli yetişkinlerin yaklaşık yüzde 57'si Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde, 2022 yılında, bu oran yüzde 83 seviyesindeydi. ABD'nin uluslararası politika kararları alırken kendileri gibi ülkelerin çıkarlarını gözettiğini düşünen Güney Korelilerin oranı da düşüş kaydetti. Bu yıl halkın sadece yüzde 21'i Washington'ın diğer ülkelerin çıkarlarını dikkate aldığını belirtirken bu oran 2023'te yüzde 38 olarak kayıtlara geçmişti. Washington'ın dünya barışı ve istikrarına katkıda bulunduğunu söyleyenlerin oranı da 2023'teki yüzde 74 seviyesinden bu yıl yüzde 47'ye geriledi.

#3
Foto - Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

Trump'ın gümrük vergileri ve İran politikasına tepki Güney Korelilerin sadece yüzde 14'ü Trump'ın gümrük vergisi politikalarını onaylıyor. Başkan Trump, bu yılın başlarında Güney Kore parlamentosunun önerilen ticaret anlaşmasını onaylamaması halinde bu ülkeden gelen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma tehdidinde bulunmuş, ardından Güney Kore parlamentosu anlaşmayı onaylamıştı.

#4
Foto - Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 75'i Trump'ın İran politikalarını onaylamadığını belirtirken bu kitlenin yüzde 47'si tepkisini "kesinlikle onaylamıyorum" şeklinde dile getirdi.

#5
Foto - Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

Ayrıca, Güney Korelilerin yüzde 84'ü ABD'yi hala ülkelerinin "en önemli müttefiki" olarak görmeye devam ederken bu oran da geçen yılki yüzde 89'a kıyasla küçük bir düşüş gösterdi.

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