Dost ülke bile sırtını döndü: ABD nefreti 20 yılın zirvesinde!

- Trump döneminde ABD'ye bakış açısında değişiklik Güney Koreli yetişkinlerin yaklaşık yüzde 57'si Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde, 2022 yılında, bu oran yüzde 83 seviyesindeydi. ABD'nin uluslararası politika kararları alırken kendileri gibi ülkelerin çıkarlarını gözettiğini düşünen Güney Korelilerin oranı da düşüş kaydetti. Bu yıl halkın sadece yüzde 21'i Washington'ın diğer ülkelerin çıkarlarını dikkate aldığını belirtirken bu oran 2023'te yüzde 38 olarak kayıtlara geçmişti. Washington'ın dünya barışı ve istikrarına katkıda bulunduğunu söyleyenlerin oranı da 2023'teki yüzde 74 seviyesinden bu yıl yüzde 47'ye geriledi.